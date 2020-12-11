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Не по прогнозу: инфляция уже превысила 6%

11.12.2020 13:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рост потребительских цен в Беларуси в ноябре 2020 года ускорился до 0,7% после замедления до 0,6% в октябре, которое последовало за скачком на 0,9% в сентябре (0,2% в августе), свидетельствуют данные Национального статистического комитета страны (Белстат).

Годовая инфляция в ноябре (по сравнению с ноябрем 2019 года) продолжила расти и составила 6,6% против 6,2% в октябре, 6,1% в сентябре и 5,6% в августе.

С начала года (по сравнению с декабрем 2019 года) инфляция составила 6,1%.

Цены на продовольственные товары за январь-ноябрь выросли на 4,5% (в ноябре на 1%), непродовольственные - на 7,7% (на 0,4%). Стоимость платных услуг увеличилась на 6,6% (на 0,5%).

В 2020 году Нацбанк планировал удержать годовую инфляцию в пределах 5%.

Основной причиной ускорения инфляция НББ называет девальвацию белорусского рубля в августе-сентябре из-за резкого роста спроса на валюту на фоне острого политического кризиса.

По оценке правительства, по итогам 2020 года инфляция вырастет до 6,9%.

В 2019 году инфляция составила 4,7% при целевом уровне не выше 5%. В 2018 году потребительские цены в Беларуси выросли на 5,6%.
 
 
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Рост потребительских цен в Беларуси в ноябре 2020 года ускорился до 0,7% после замедления до 0,6% в октябре, которое последовало за скачком на 0,9% в сентябре (0,2% в августе),...
 
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