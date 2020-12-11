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Белорусская компания признана лучшим независимым продавцом газа в России
Источник материала: Партизан
Нефтяная компания "Янгпур" признана лучшим независимым продавцом природного газа, сообщили в пресс-службе "Белоруснефти".
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа является организатором ежегодной отраслевой премии "Лидер биржевого товарного рынка".
Российская дочка "Белоруснефти" второй год подряд удостоена награды в номинации "Лучший независимый продавец" в секции "Газ природный".
В настоящее время только за одни сутки "Янгпур" добывает 2,55 миллиона кубических метров природного газа и 200 тонн газоконденсата.
Самый северный актив белорусской компании работает в Ямало-Ненецком автономном округе России, и основную часть собственной добычи ему обеспечивает месторождение Метельное.
Теперь в компании планируют, что по итогам 2020 года объем добычи вырастет в сравнении с предыдущим как минимум вдвое и составит свыше 700 миллионов кубометров газа и 80 тысяч тонн газоконденсата.
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Нефтяная компания "Янгпур" признана лучшим независимым продавцом природного газа, сообщили в пресс-службе "Белоруснефти".
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