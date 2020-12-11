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Новое руководство Белгазпромбанка. Кто вошел в состав правления?
Источник материала: Myfin
Также в состав правления вошли:
Состав правления сократился с 8 человек до 7. Ирина Потапова, Татьяна Авраменко и Александр Сотников были в предыдущем составе правления банка.
Нынешний руководитель Белгазпромбанка, Ирина Потапова, работала в банке еще при председателе правления Викторе Бабарико. В 2017 она с позиции главного бухгалтера вошла в правление банка на должность заместителя председателя правления.
Напомним, Нацбанк ввел
Свои действия
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Белгазпромбанк объявил о новом составе правления. В него вошли действующие сотрудники банка. Исполняющим обязанности председателя правления банка назначена...
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