Новое руководство Белгазпромбанка. Кто вошел в состав правления?

Источник материала: Myfin

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Также в состав правления вошли:

исполнительный директор Татьяна Авраменко;

начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова;

директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев;

директор департамента розничного бизнеса Константин Кирьянов;

исполнительный директор Владимир Короткевич;

заместитель председателя правления Александр Сотников.

Состав правления сократился с 8 человек до 7. Ирина Потапова, Татьяна Авраменко и Александр Сотников были в предыдущем составе правления банка.



Нынешний руководитель Белгазпромбанка, Ирина Потапова, работала в банке еще при председателе правления Викторе Бабарико. В 2017 она с позиции главного бухгалтера вошла в правление банка на должность заместителя председателя правления.

Напомним, Нацбанк ввел временную администрацию в банк 15 июня 2020 года. Руководителем временной администрации была назначена Надежда Ермакова. Полномочия временной администрации завершились 10 декабря 2020 года.