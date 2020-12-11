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Новое руководство Белгазпромбанка. Кто вошел в состав правления?

11.12.2020 13:49 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Также в состав правления вошли:

  • исполнительный директор Татьяна Авраменко;
  • начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова;
  • директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев;
  • директор департамента розничного бизнеса Константин Кирьянов;
  • исполнительный директор Владимир Короткевич;
  • заместитель председателя правления Александр Сотников.

Состав правления сократился с 8 человек до 7. Ирина Потапова, Татьяна Авраменко и Александр Сотников были в предыдущем составе правления банка.

Нынешний руководитель Белгазпромбанка, Ирина Потапова, работала в банке еще при председателе правления Викторе Бабарико. В 2017 она с позиции главного бухгалтера вошла в правление банка на должность заместителя председателя правления.

Напомним, Нацбанк ввел временную администрацию в банк 15 июня 2020 года. Руководителем временной администрации была назначена Надежда Ермакова. Полномочия временной администрации завершились 10 декабря 2020 года.

Свои действия Нацбанк тогда объяснил возбуждением Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении должностных лиц ОАО «Белгазпромбанк» уголовных дел по части 3 статьи 235 «Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем» и части 2 статьи 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)» Уголовного кодекса Республики Беларусь. А также сослался на статьи 94, 97, 134 и 1341 Банковского кодекса Республики Беларусь.

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Белгазпромбанк объявил о новом составе правления. В него вошли действующие сотрудники банка. Исполняющим обязанности председателя правления банка назначена...
 
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