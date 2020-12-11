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У части пользователей из Беларуси возникли проблемы с доступом в Telegram
Источник материала: Tut.by
У некоторых пользователей из Беларуси сегодня наблюдаются проблемы с доступом в Telegram. О затруднениях нам сообщило несколько жителей Минска — правда, у части юзеров мессенджер работает исправно.
Часть пользователей сообщила в редакцию TUT.BY, что не может в нормальном режиме использовать приложение мессенджера, так и его веб-версию — последняя может просто не открываться в браузере. Жалобы на это поступают в основном от абонентов фиксированного интернета от «Белтелеком».
Но стоит отметить: проблемы, видимо, есть только у части юзеров фиксированного интернета от «Белтелеком». У некоторых наших собеседников, использующих byfly, мессенджер не сбоит.
Данные ресурса Downdetector показывают, как сейчас обстоят дела с работоспособностью Telegram как в Беларуси, так и других странах.
Так, затруднения с доступом также могут быть в Москве, Киеве и части европейских стран, таких как Германия и Италия.
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Проблемы в основном могут испытывать пользователи фиксированного интернета от «Белтелеком».
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