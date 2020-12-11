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У части пользователей из Беларуси возникли проблемы с доступом в Telegram

11.12.2020 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У некоторых пользователей из Беларуси сегодня наблюдаются проблемы с доступом в Telegram. О затруднениях нам сообщило несколько жителей Минска — правда, у части юзеров мессенджер работает исправно.


Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

Часть пользователей сообщила в редакцию TUT.BY, что не может в нормальном режиме использовать приложение мессенджера, так и его веб-версию — последняя может просто не открываться в браузере. Жалобы на это поступают в основном от абонентов фиксированного интернета от «Белтелеком».

Но стоит отметить: проблемы, видимо, есть только у части юзеров фиксированного интернета от «Белтелеком». У некоторых наших собеседников, использующих byfly, мессенджер не сбоит.

Данные ресурса Downdetector показывают, как сейчас обстоят дела с работоспособностью Telegram как в Беларуси, так и других странах.


Так, затруднения с доступом также могут быть в Москве, Киеве и части европейских стран, таких как Германия и Италия.

 
Теги: Минск
 
 
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Проблемы в основном могут испытывать пользователи фиксированного интернета от «Белтелеком».
 
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