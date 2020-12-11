Умер двукратный чемпион Беларуси в составе «Юности», обладатель Кубка Гагарина Чернов. Ему было 38

Источник материала: Tut.by

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» и московского «Динамо» Артем Чернов умер в возрасте 38 лет. Об этом сообщила Светлана Кольцова, супруга экс-защитника «Салавата» Кирилла Кольцова, передает tribuna.





«Сегодня произошло большое горе. Мы потеряли близкого друга нашей семьи, спортсмена, бывшего «юлаевца» Артема Чернова.

Сердце разрывается от боли, но все, что мы сейчас можем сделать, это помолиться», – написала Кольцова.

Чернов выступал в КХЛ за «Динамо», «Торпедо», «Автомобилист», «Атлант», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Витязь». Всего на его счету 300 матчей и 111 (47+64) очков. В 2012 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо».

В Беларуси он известен по выступлениям за «Юность», с которой завоевал два золота и одну бронзу чемпионатов Беларуси. Его последним клубом в сезоне-2019/20 был новокузнецкий «Металлург».