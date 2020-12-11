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Белорусские биатлонистки выступают в спринте. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
Третий этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине начнется с женской спринтерской гонки.
Белорусскую команду сегодня представят Динара Алимбекова (№ 21), Ирина Кривко (№ 23), Елена Кручинкина (№ 46) и Анна Сола (№ 78).
Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Лиза Тереза Хаузер (№ 5), Доротея Вирер (№ 9), Йоханна Скоттхейм (№ 20), Лиза Виттоцци (№ 22), Денизе Херрманн (№ 27), Ханна Оберг (№ 33), Эльвира Оберг (№ 35), Анаис Шевалье-Буше (№ 38), Маркета Давидова (№ 44), Анаис Бескон (№ 50), Франциска Пройс (№ 52), Марте Олсбю-Ройзеланд (№ 53), Ингрид Тандреволд (№ 62), Тириль Экхофф (№ 85).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки. Начало — в 13.30.
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Третий этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине начнется с женской спринтерской гонки.
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