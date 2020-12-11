ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские биатлонистки выступают в спринте. Онлайн гонки

11.12.2020 13:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Третий этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине начнется с женской спринтерской гонки.


Фото: Дарья Бурякина

Белорусскую команду сегодня представят Динара Алимбекова (№ 21), Ирина Кривко (№ 23), Елена Кручинкина (№ 46) и Анна Сола (№ 78).

Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Лиза Тереза Хаузер (№ 5), Доротея Вирер (№ 9), Йоханна Скоттхейм (№ 20), Лиза Виттоцци (№ 22), Денизе Херрманн (№ 27), Ханна Оберг (№ 33), Эльвира Оберг (№ 35), Анаис Шевалье-Буше (№ 38), Маркета Давидова (№ 44), Анаис Бескон (№ 50), Франциска Пройс (№ 52), Марте Олсбю-Ройзеланд (№ 53), Ингрид Тандреволд (№ 62), Тириль Экхофф (№ 85).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки. Начало — в 13.30.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Третий этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине начнется с женской спринтерской гонки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: полномочия ЕЭК нужно усиливать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика