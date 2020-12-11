В Беларуси в 2,5 раза выросло количество атак через протокол для удаленного доступа

Источник материала: Tut.by

«Лаборатория Касперского» отмечает в 2020 году значительный рост атак через протокол для организации удаленной работы RDP. В отчете компании говорится: в Беларуси с января по ноябрь зафиксировано 11,6 миллиона таких атак. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.



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Это объясняется массовым переходом сотрудников на удаленный режим работы: число подключений по RDP значительно увеличилось, чем и воспользовались злоумышленники. В феврале, то есть до введения строгого карантина, число атак через RDP составило 296 тысяч, а в марте, с усилением ограничительных мер, — уже 1,4 миллиона. Пик мошеннической активности пришелся на июль (более 1,5 миллиона атак).

Как правило, в ходе RDP-атаки злоумышленники пытаются подобрать логин и пароль при помощи автоматизированных средств, а также баз распространенных и скомпрометированных паролей. В случае успеха они получают удаленный доступ к компьютеру, на который и нацелена атака.

Мошенники также активно используют популярность мессенджеров и сервисов для видео- и конференцсвязи, под видом которых распространяли вредоносный софт. В 2020 году выявлено почти 1,7 миллиона уникальных вредоносных файлов по всему миру, маскирующихся таким образом. Чаще всего эти файлы представляли собой загрузчики либо рекламное ПО — программы, которые наводняют устройство жертвы нежелательными объявлениями, а также могут собирать их личные данные для передачи третьим лицам.