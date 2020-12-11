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Минская милиция: За бело-красно-белые флаги на балконах будем наказывать как за пикеты
Источник материала: UDF
Фото: nn.by
Речь идёт о бело-красно-белых флагах, «которые не зарегистрированы в установленном порядке», на фасадах жилых домов, в том числе окнах, балконах и лоджиях.
В соответствии с существующим законодательством все это трактуется как проведение массового мероприятия (пикетирование), сообщают в ГУВД. За вывешенный без разрешения национальный флаг грозит штраф в размере до 30 базовых или административный арест.
На сегодняшний день в Минске составлено более 20 административных протоколов за вывешивание бело-красно-белого флага.
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Речь идёт о бело-красно-белых флагах, «которые не зарегистрированы в установленном порядке».
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