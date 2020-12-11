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«Там же х####ть надо, а здесь ничего не делать». В сеть слито очередное видео с разговором силовиков, но теперь там не только про Лукашенко (18+)
Источник материала: UDF
Фото: Дмитрий Барановский
Автор съемки сам говорит, что снимает это все для телеграм-канала, который запрещено называть. Острожно! Много нецензурной брани!
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«Там же х####ть надо, а здесь ничего не делать». В сеть слито очередное видео с разговором силовиков, но теперь там не только про Лукашенко (18+)
Автор съемки сам говорит, что снимает это все для телеграм-канала, который запрещено называть.
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