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«Там же х####ть надо, а здесь ничего не делать». В сеть слито очередное видео с разговором силовиков, но теперь там не только про Лукашенко (18+)

11.12.2020 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Там же х####ть надо, а здесь ничего не делать». В сеть слито очередное видео с разговором силовиков, но теперь там не только про Лукашенко (18+)
Фото: Дмитрий Барановский
Если в предыдущем «сливе» внимание со стороны силовиков было направлено в большей степени на Лукашенко в момент его выхода к ОМОНу, то в этом бойцы поговорили о протестующих, своем карьерном росте, зарплатах.

Автор съемки сам говорит, что снимает это все для телеграм-канала, который запрещено называть. Острожно! Много нецензурной брани!

 
 
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Автор съемки сам говорит, что снимает это все для телеграм-канала, который запрещено называть.
 
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