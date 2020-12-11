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Лукашенко в феврале подаст в отставку - СМИ
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
О февральской отставке Александр Лукашенко написал Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ. По его данным, президент изберется на 5-летний срок Генеральным секретарем народного собрания.
Всебелорусское народное собрание получит конституционный статус высшего государственного органа. Его делегатами будут работники предприятий, члены профсоюзов и молодежной провластной организации.
Фактически президентские функции получит глава правительства. От прямых выборов президента и референдума решено отказаться, а народу оставят право выбирать только депутатов парламента, который станет однопалатным.
Ранее Лукашенко заявил, что настаивает на принятии новой Конституции. Вместе с тем он отметил, что с внесением поправок передавать власть «незнакомому президенту» не собирается.
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Ранее Лукашенко заявил, что настаивает на принятии новой Конституции.
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