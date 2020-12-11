ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко в феврале подаст в отставку - СМИ

11.12.2020 13:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Лукашенко в феврале подаст в отставку - СМИ
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко в феврале подаст в отставку и возглавит Всебелорусское народное собрание. Оно получит часть полномочий президента.

О февральской отставке Александр Лукашенко написал Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ. По его данным, президент изберется на 5-летний срок Генеральным секретарем народного собрания.

Всебелорусское народное собрание получит конституционный статус высшего государственного органа. Его делегатами будут работники предприятий, члены профсоюзов и молодежной провластной организации.

Фактически президентские функции получит глава правительства. От прямых выборов президента и референдума решено отказаться, а народу оставят право выбирать только депутатов парламента, который станет однопалатным.

Ранее Лукашенко заявил, что настаивает на принятии новой Конституции. Вместе с тем он отметил, что с внесением поправок передавать власть «незнакомому президенту» не собирается.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Лукашенко заявил, что настаивает на принятии новой Конституции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Раздета догола, рана на лбу и следы борьбы – брестские следователи разбираются в загадочном происшествии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика