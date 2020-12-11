Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко в феврале подаст в отставку - СМИ Ранее Лукашенко заявил, что настаивает на принятии новой Конституции.

О февральской отставкенаписал Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ. По его данным, президент изберется на 5-летний срок Генеральным секретарем народного собрания.Всебелорусское народное собрание получит конституционный статус высшего государственного органа. Его делегатами будут работники предприятий, члены профсоюзов и молодежной провластной организации.Фактически президентские функции получит глава правительства. От прямых выборов президента и референдума решено отказаться, а народу оставят право выбирать только депутатов парламента, который станет однопалатным.Ранее Лукашенко заявил, что настаивает на принятии новой Конституции. Вместе с тем он отметил, что с внесением поправок передавать власть «незнакомому президенту» не собирается.