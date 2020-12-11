Главный санитарный врач Минска: масочный режим сохранится еще на несколько месяцев

Источник материала: ОНТ

Масочный режим в Минске сохранится ещё на несколько месяцев. Об этом сообщила сегодня главный государственный санитарный врач столицы.

Сейчас он действует по всей стране. Отменять будут по мере улучшения эпидситуации. В преддверии нового года существенных изменений не ожидается. А потому есть чёткие рекомендации по организации торжества.

Специалист отметила – в ресторанах и кафе под запретом корпоративы. А утренники в детсадах и колах пройдут без родителей. Всех просят отнестись к этой информации с пониманием. Только вместе мы сможем выстоять перед коварной болезнью и победить пандемию.

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