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Главный санитарный врач Минска: масочный режим сохранится еще на несколько месяцев
Источник материала: ОНТ
Масочный режим в Минске сохранится ещё на несколько месяцев. Об этом сообщила сегодня главный государственный санитарный врач столицы.
Сейчас он действует по всей стране. Отменять будут по мере улучшения эпидситуации. В преддверии нового года существенных изменений не ожидается. А потому есть чёткие рекомендации по организации торжества.
Специалист отметила – в ресторанах и кафе под запретом корпоративы. А утренники в детсадах и колах пройдут без родителей. Всех просят отнестись к этой информации с пониманием. Только вместе мы сможем выстоять перед коварной болезнью и победить пандемию.
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Масочный режим в Минске сохранится ещё на несколько месяцев. Об этом сообщила сегодня главный государственный санитарный врач столицы. Сейчас он действует по...
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