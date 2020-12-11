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Милиционер спас тонущего в озере мужчину в Столинском районе
Источник материала: ОНТ
Майор милиции спас тонущего в озере мужчину в Столинском районе,
Сотрудник милиции спустился с моста и побежал за веревкой в ближайший дом. Затем забросил ее тонущему мужчине и помог выбраться на берег. Местного жителя отвели в дом, хозяева которого дали ему сухую одежду. Прибывшие медики осмотрели мужчину. Госпитализация не понадобилась.
Как выяснилось, 50-летний пострадавший решил сократить путь и пошел по неокрепшему льду на другой берег.
ФОТО: БЕЛТА
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Майор милиции спас тонущего в озере мужчину в Столинском районе, рассказали в УВД Брестского облисполкома. Сотрудник милиции спустился с моста и побежал за...
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