Милиционер спас тонущего в озере мужчину в Столинском районе

Источник материала: ОНТ

Майор милиции спас тонущего в озере мужчину в Столинском районе, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудник милиции спустился с моста и побежал за веревкой в ближайший дом. Затем забросил ее тонущему мужчине и помог выбраться на берег. Местного жителя отвели в дом, хозяева которого дали ему сухую одежду. Прибывшие медики осмотрели мужчину. Госпитализация не понадобилась.

Как выяснилось, 50-летний пострадавший решил сократить путь и пошел по неокрепшему льду на другой берег.

ФОТО: БЕЛТА





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