Рождественский рекорд: пара из Германии установила у себя дома 420 елок

Источник материала: ОНТ

Новый рождественский рекорд установила семья из Германии.

Супруги – большие любители новогодних украшений и, конечно же, ёлок. В их доме они на каждом шагу. Всего 420 елок украшают жилище немецкой пары.

Чтобы побить все предыдущие рекорды супругам понадобилось три месяца. Столько же, наверное, придется разбирать украшения.

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