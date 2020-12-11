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Рождественский рекорд: пара из Германии установила у себя дома 420 елок

11.12.2020 14:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рождественский рекорд: пара из Германии установила у себя дома 420 елок

Новый рождественский рекорд установила семья из Германии.

Супруги – большие любители новогодних украшений и, конечно же, ёлок. В их доме они на каждом шагу. Всего 420 елок украшают жилище немецкой пары.

Чтобы побить все предыдущие рекорды супругам понадобилось три месяца. Столько же, наверное, придется разбирать украшения.  

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Новый рождественский рекорд установила семья из Германии. Супруги – большие любители новогодних украшений и, конечно же, ёлок. В их доме они на каждом шагу. Всего 420...
 
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