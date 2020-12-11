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Новый состав правления Белгазпромбанка сформирован

11.12.2020 14:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый состав правления Белгазпромбанка сформирован

Принято единогласное решение совета директоров Белгазпромбанка внести изменения в состав его правления, сообщила пресс-служба банка.

Кроме того, в состав правления входят: исполнительный директор Татьяна Авраменко, начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова, директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев, директор департамента розничного бизнеса Константин Кирьянов, исполнительный директор Владимир Короткевич, заместитель председателя правления Александр Сотников.

10 декабря временная администрация по управлению банком прекратила свою деятельность.

ФОТО: belgazprombank.by

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Принято единогласное решение совета директоров Белгазпромбанка внести изменения в состав его правления, сообщила пресс-служба банка. Кроме того, в состав...
 
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