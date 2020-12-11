Во время пожелания Лукашенко Путину последний теребил ручку

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский правитель пожелал российскому коллеге терпения.





– Мы видим, что времена непростые. Острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем. Поэтому терпения вам. Россия – стержень нашей интеграции. Ну куда от этого деться? – сказал Александр Лукашенко Владимиру Путину во время онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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Отметим, что президент России, случая спич Лукашенко, не выпускал из пальцев ручку: крутил ее на столе, перекладывал из руки в руку. Как уже обратил внимание российский телеграм-канал «Медиатехнолог» по поводу этого эпизода: «Видимо, Лукашенко долги возвращать так и не собирается».