ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые нашли в джунглях Амазонки похожие на циферблаты деревни

11.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли в джунглях Амазонки похожие на циферблаты деревни

  • 11.12.2020, 14:27
Ученые нашли в джунглях Амазонки похожие на циферблаты деревни
Фото: Iriarte et al, Journal of Computer Applications in Archaeology

Открытие сделали благодаря лазерным сканерам, установленным на вертолетах.

Археологи с помощью лазерных сканеров, установленных на вертолетах, обнаружили в лесах Амазонки следы древних деревень, которые напоминали циферблаты часов. Несмотря на то, что о существовании таких поселений было известно и ранее, новое открытие поможет ученым выяснить, как именно они располагались в масштабе, сообщает Science alert (перевод - zn.ua).

«LIDAR позволил нам обнаружить эти деревни и их особенности, такие как дороги, что было невозможно раньше, потому что большинство из них не видно по лучшим доступным спутниковым данным», — заявил археолог Хосе Ириарте из Университета Эксетера в Великобритании.

Вместо того, чтобы работать от холма к холму, как это делалось ранее, с помощью новой технологии ученые смогли рассмотреть образы целых деревень и связь между ними. Деревни были построены в 1300-1700 годах и были устроены таким образом, чтобы представлять очень специфические социальные модели без четкой иерархии.

На каждом участке ученые нашли от трех до 32 курганов, высота которых в некоторых случаях могла достигать трех метров, а длина – 20 метров. В дальнейшем исследователи хотят выяснить точное предназначение этих курганов, были ли они домами или же использовались для погребений.

Исследователи также нашли дороги, которые расходились от деревень, как стрелки часов. У большинства поселений было две дороги на север и две – на юг. В общей сложности, археологи нашли 36 деревень, расстояние между которыми составляло примерно 2,5 километра. Поселения были в основном круглой и овальной формы, но встречались и прямоугольные.

Вместе с тем, проведенная работа позволила получить только предварительные результаты, в дальнейшем исследователи надеются узнать об этих деревнях больше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открытие сделали благодаря лазерным сканерам, установленным на вертолетах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бухгалтер «Беларуськалия» присоединился к национальной забастовке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика