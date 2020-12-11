Источник материала: Хартия'97

Схемы Караника: как работают откаты в медицинской сфере Беларуси 3 11.12.2020, 14:00

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Владимир Караник

Фото: tut.by

Расследование журналистов «Белсата».

В программе «Давайте разбираться» на телеканале «Белсат» выявили новые подозрительные схемы, при помощи которых деньги, выделенные на реконструкцию и строительство подшефных объектов бывшему министру здравоохранения Владимиру Каранику, оказывались на счетах частников.

Если брать размеры бюджета, потраченного на реконструкцию Минского городского онкологического диспансера, то это – 153 миллиона долларов. Сделать реконструкцию можно было бы и дешевле: стоило отказаться от услуг посредников и провести тендер добросовестно, не лоббируя интересов специальных фирм, которые фактически не имеют ни специалистов, ни навыков, ни оборудования.

В 2017 году Дирекция строящегося предприятия и Минздрава Беларуси объявили тендер на поставку комплекса оборудования для сбора и временного хранения жидких радиоактивных отходов, содержащих радиоактивный йод-131, с использованием вакуумных технологий. Обязательным условием для конкурсантов было наличие регистрационного удостоверения на медицинское оборудование.

«Прежде всего всегда нужно смотреть сертификацию, если сертификация написана таким образом, чтобы побеждал конкретный поставщик или производитель, то это всегда вызывает дополнительные подозрения», – объясняет экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

Реконструкция канализации Минского онкологического диспансера, начатая под руководством Владимира Караника, при детальном изучении закупок и спецификаций оборудования вызывает много вопросов.

В процессе расследования «Давайте разбираться» стало известно, что стоимость самой закупки, тендер на который выиграла частная белорусская фирма «Инкомед», составил 4 330 000 рублей, или около 2 160 000 долларов.

И это, как рассказали нам несколько источников, недешево для такого оборудования. Хотя в тендере на систему канализации победила белорусская фирма «Инкомед», без посредников не обошлось: оборудование поставила и смонтировала его российская фирма «Радиоизотопные приборы».

Кстати, этот поставщик в белорусском Центре экспертиз и испытаний получил регистрационное удостоверение постфактум – через год после объявления тендера.

Вопрос: почему сама белорусская фирма «Инкомед» не занималась закупкой оборудования и сбором системы, если она, согласно бумагам, соответствовала всем требованиям к этому тендеру? Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы направились в офис «Инкомед».

Офис представляет собой однокомнатное помещение с несколькими работниками, которые, как мы выяснили не слишком ориентируются в медицинской технике и строительстве. Вот такие фирмы получают миллионные тендеры от дирекции строящегося предприятия Министерства здравоохранения Республики Беларусь. В процессе расследования мы также обнаружили, что после подписания тендера заключили дополнительный договор, согласно которому стоимость закупок увеличилась.

«Завышенная цена говорит о том, что кто-то, во-первых, хочет заработать, во-вторых, кто-то из закупщиков хочет, скорее всего, откат. При честной конкуренции завышенных цен не бывает, бывают на процентов 7-10 выше рыночных, но более чем на 10 процентов – это всегда очень подозрительно, очень коррупционно-емко», – добавляет Владимир Ковалкин.

Пока в Минске таким образом играются в тендеры, в Орше белорусы ждут открытия больницы, которая все никак не достроится с 2012 года. Еще сильнее ждут завершения работ жители Миор: в местном роддоме нет реанимации и операционной. Новой больницы из-за нехватки средств в местном бюджете они не видят 25 лет.

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