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«Все белорусы ждут момента, когда откроют шампанское и поднимут тост за победу»

11.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Все белорусы ждут момента, когда откроют шампанское и поднимут тост за победу»

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  • 11.12.2020, 13:53
  • 1,982
«Все белорусы ждут момента, когда откроют шампанское и поднимут тост за победу»
иллюстрационное фото

Уже разработана этикетку для того самого шампанского.

Все белорусы ждут не дождутся того самого момента, когда смогут открыть шампанское и поднять тост за победу. Подписчик телеграм-канала «Баста» уже разработал этикетку для того самого шампанского.

- Все только и говорят, что о шампанском, которое будет литься рекой, как только мы победим. У каждого белоруса должна стоять такая бутылка шампанского, которую каждый из нас откроет уже очень скоро. Шампанское не обязательно пить.

Нарисовал такой концепт. Поставлю его на самое видное место, где оно будет ждать своего часа!

Дальше вы сами знаете, что делать, креативные земляки.


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Уже разработана этикетку для того самого шампанского.
 
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