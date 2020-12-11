|
За дело! Для пострадавшего за политику бизнеса запущен специальный проект
Источник материала: Партизан
Запущен проект помощи для беларусских компаний, их руководителей и сотрудников, которые пострадали по политическим мотивам. Он получил название «За дело!».
Это инструмент помощи бизнесу, через который каждая компания может заявить о неправомерном давлении и рассчитывать на компенсацию в будущем, рассказала член основного состава Координационного совета Татьяна Маринич.
"Пора заводить дело на тех, кто решил за ваши же налоги оказывать давление на ваше дело и угрожать вашему бизнесу", — говорится в анонсе проекта.
Поводы для обращения могут быть разными — от угроз со стороны госструктур и необоснованных проверок, предупреждений или предписаний до задержания и ареста сотрудников компании.
На сайте проекта
Также национальный лидер страны Светлана Тихановская в своем телеграм-канале озвучила еще три меры по поддержке частного бизнеса.
«Беларуcкий бизнес сделал смелый шаг – и поддержал протест и забастовку беларусов. За это режим запустил волну репрессий против предпринимателей. По всей стране по надуманным причинам закрыто несколько сотен заведений общественного питания, торговли и сферы услуг.
Под угрозу поставлены инвестиции предпринимателей, благосостояние наемных работников, тысячи которых уже остались без работы, а также их семей.
Офис Светланы Тихановской считает такие действия нелегитимной власти политически мотивированным давлением и заявляет, что:
1. Все политически мотивированные приказы, предписания и другие решения должностных лиц в отношении бизнесов-участников забастовки признаются недействительными.
Возврату подлежат все уплаченные штрафы. Кроме этого, после восстановления законности в стране владельцы бизнесов смогут рассчитывать на справедливую компенсацию понесенных в связи с запретом на осуществление хозяйственной деятельности убытков.
2. Должностные лица органов власти, работники санитарно-эпидемиологической службы, МЧС и других организаций и ведомств, издавшие политически-мотивированные приказы будут привлечены к ответственности.
К ним также будут предъявлены регрессные иски на покрытие убытков, понесенных в результате выполнения таких приказов.
3. В случаях, когда политические репрессии были использованы для рейдерского захвата бизнесов или активов приближенными к власти бизнесменами, весь доход, полученный от ведения хозяйственной деятельности, будет обращен в пользу государства».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запущен проект помощи для беларусских компаний, их руководителей и сотрудников, которые пострадали по политическим мотивам. Он получил название «За дело!».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)