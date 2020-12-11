За дело! Для пострадавшего за политику бизнеса запущен специальный проект

Это инструмент помощи бизнесу, через который каждая компания может заявить о неправомерном давлении и рассчитывать на компенсацию в будущем, рассказала член основного состава Координационного совета Татьяна Маринич.





"Пора заводить дело на тех, кто решил за ваши же налоги оказывать давление на ваше дело и угрожать вашему бизнесу", — говорится в анонсе проекта.





Поводы для обращения могут быть разными — от угроз со стороны госструктур и необоснованных проверок, предупреждений или предписаний до задержания и ареста сотрудников компании.





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