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Узбекистан и Куба получили статус наблюдателей при ЕАЭС
11.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Узбекистану и Кубе предоставлен статус наблюдателей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Данное решение было принято в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в формате видеоконференции, сообщает
После того, как главы государств и правительств стран ЕАЭС выступили в широком формате, президент Беларуси, председатель Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко вынес на повестку вопрос о включении Узбекистана и Кубы в состав стран-наблюдателей. Участники заседания не возражали.
Он выразил уверенность, что этот статус будет способствовать развитию сотрудничества
Напомним, что ранее статусом наблюдателя при ЕАЭС обладала только Молдова, которая получила его в мае 2018-го.
Статус государства – наблюдателя предусмотрен статьей 109 Договора о ЕАЭС. В ней говорится, что представители государства с таким статусом могут присутствовать по приглашению на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в принятии решений и получать принимаемые органами союза документы, не носящие конфиденциального характера. Государство-наблюдатель обязано воздерживаться от любых действий, которые способны нанести ущерб интересам союза и стран-участниц.
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Данное решение было принято в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в формате видеоконференции.
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