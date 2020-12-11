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Погода в СНГ: Казахстан накрыл туман, морозы отступили от Беларуси

11.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Циклон из Европы испортит погоду в Центральной России. Небо затянет облаками, а в начале следующей недели пойдет снег. Санкт-Петербург может покрыться ледяной коркой. Там прогнозируют дожди. О погоде в других городах стран Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Алматы густой туман. Синоптики говорят, что все дело в повышенной влажности. Видимость в городе не более 50 метров. Из-за этого на дорогах южной столицы Казахстана с утра много дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. Туман накрыл и восемь областей на западе, юге и в центральной части страны. А север республики по-прежнему во власти льда и снега. В Нур-Султане до 10 градусов мороза, на дорогах гололед.

Таджикистан

Снег, который накануне выпал в Душанбе, растаял. Зимний пейзаж столицы Таджикистана вновь сменился осенним. Днем солнце не выйдет из облаков, но воздух прогреется до плюс семи, а ночью ударит легкий мороз. Такая же погода и в Варзобском районе Таджикистана. Там на западе республики открыли горнолыжный сезон. База «Сафед-Дара» пока единственный в стране зимний курорт, где можно покататься на лыжах, санках и сноубордах. На территории в 80 гектаров несколько оборудованных склонов. По канатной дороге любители красивых пейзажей могут подняться на самую высокую точку склона почти три тысячи метров над уровнем моря.

Беларусь

Морозный антициклон отступил и открыл дорогу воздушным массам с юга Европы. Почти во всех областях Беларуси около двух градусов тепла. Ожидается снег с дождем. Несмотря на потепление, рыбаки отправляются на подледную ловлю. Но спасатели предупреждают: лед еще не достиг необходимой толщины в семь сантиметров. Стоит обратить внимание и на его цвет. Прочным считается прозрачный лед с зеленым или синим оттенком.

Кыргызстан

Мороз и солнце, день чудесный. В Бишкеке днем обещают пушкинскую погоду. Пока в столице Кыргызстана солнце спряталось за облаками и минус пять. В районе аэропорта Манас рассеялся туман. Накануне там перенесли несколько рейсов. Сейчас международная воздушная гавань работает в штатном режиме.



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Зимний пейзаж столицы Таджикистана вновь сменился осенним.
 
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