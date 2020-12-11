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"Странно, что еще были иллюзии": Гаспарян о встрече Макея с послами ЕС

11.12.2020 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Странно, что еще были иллюзии": Гаспарян о встрече Макея с послами ЕС

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей удивлен менторским тоном заявления представительства Европейского союза в Минске по итогам его встречи с аккредитованными в нашей стране послами стран ЕС, состоявшейся 9 декабря. По словам министра иностранных дел, с дипломатами было обсуждено намного больше вопросов, чем указано в заявлении представительства ЕС. 

МИД РФ
Глава МИД Беларуси раскрыл подробности встречи с западными послами

Почему западная дипломатия склонна ко всякого рода интерпретациям и постоянным попыткам учить демократии своих как белорусских, так и российских коллег? Свою точку зрения на радио Sputnik высказал российский политический эксперт, публицист Армен Гаспарян.

"Для меня удивительно, что после всего того, что происходило на протяжении четырех месяцев, у политического руководства Беларуси еще оставались какие-то иллюзии по поводу отношения к Минску стран западных демократий. Когда я только увидел анонс встречи Макея с западными послами, мне уже было изначально понятно, как это будет ими описано и подано. Надеюсь, эта история будет последней каплей, после которой у всех тех, кто рассчитывает на хороший двухсторонний диалог с Западом, не останется никах иллюзий", ― отметил Гаспарян.

Комментарий политического эксперта, писателя Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Каким образом на Западе будет интерпретирована встреча главы МИД Беларуси Владимира Макея с послами стран ЕС, было понятно изначально, рассуждает политический...
 
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