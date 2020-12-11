Семья Елизаветы II опубликовала загадочный твит и рассмешила поклонников

Источник материала: Sputnik Беларусь

В официальном Twitter королевской семьи Британии появилось и мгновенно исчезло загадочное сообщение: в сети обсуждают забавный конфуз родственников Елизаветы II.

11 декабря на странице The Royal Family в Twitter , представляющей Ее Величество и наследников короны опубликовали лаконичное и простое сообщение: "спасибо". Твит удалили спустя несколько минут, но он успел произвести фурор в сети: собрал около тысячи лайков и более 500 ретвитов.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают загадочное послание монархов и шутливо благодарят королеву Елизавету II за проявленное им внимание.

"Наконец-то получили признание"; "К вашим услугам, Елизавета"; "Может таким образом они благодарят герцога и герцогиню Голливудских за то, что те остаются в США на Рождество?"; Не стоит благодарностей!"; "Это лучший день в моей жизни. Пожалуйста!", - прокомментировали фанаты.

Судя по всему, случившееся стало простой случайностью, хотя многие британцы и попытались найти загадочную связь в этом послании.

Напомним, что недавно в сети также вспоминали главные конфузы Меган Маркл, Кейт Миддлтон и принцессы Дианы.