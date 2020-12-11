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Семья Елизаветы II опубликовала загадочный твит и рассмешила поклонников

11.12.2020 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В официальном Twitter королевской семьи Британии появилось и мгновенно исчезло загадочное сообщение: в сети обсуждают забавный конфуз родственников Елизаветы II.

© AP / Kirsty Wigglesworth
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11 декабря на странице The Royal Family в Twitter, представляющей Ее Величество и наследников короны опубликовали лаконичное и простое сообщение: "спасибо". Твит удалили спустя несколько минут, но он успел произвести фурор в сети: собрал около тысячи лайков и более 500 ретвитов.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают загадочное послание монархов и шутливо благодарят королеву Елизавету II за проявленное им внимание.

"Наконец-то получили признание"; "К вашим услугам, Елизавета"; "Может таким образом они благодарят герцога и герцогиню Голливудских за то, что те остаются в США на Рождество?"; Не стоит благодарностей!"; "Это лучший день в моей жизни. Пожалуйста!", - прокомментировали фанаты.

Судя по всему, случившееся стало простой случайностью, хотя многие британцы и попытались найти загадочную связь в этом послании.

Напомним, что недавно в сети также вспоминали главные конфузы Меган Маркл, Кейт Миддлтон и принцессы Дианы.

 
 
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И хотя пост успели удалить, внимательные британцы успели заметить королевский конфуз и не упустили шанс высмеять ситуацию.
 
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