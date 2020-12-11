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Сборная России обыграла команду Черногории на ЧЕ по гандболу среди женщин

11.12.2020 14:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная России обыграла команду Черногории на ЧЕ по гандболу среди женщин

На чемпионате Европы по гандболу среди женщин близится к завершению основной раунд.

Сборная России практически обеспечила себе место в полуфинале, обыграв Черногорию, – 24:23. В составе россиянок самыми результативными стали Полина Ведёхина, Дарья Самохина и Ольга ФоминА – они забросили по четыре мяча.

Также в группе «А» без потерь идут француженки. После успеха в матче с испанками – 26:25, они набрали 6 очков. И сегодня вечером сборные России и Франции сыграют друг с другом.

В группе «Б» лидируют сборные Хорватии и Норвегии. У этих команд также по 6 очков. Особо отметим успех скандинавской команды, которая накануне уверенно переиграла чемпионок мира гандболисток Нидерландов – 32:25. Основной раунд турнира завершится во вторник, 15 декабря.

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На чемпионате Европы по гандболу среди женщин близится к завершению основной раунд. Сборная России практически обеспечила себе место в полуфинале, обыграв...
 
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