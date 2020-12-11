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Король драмы: хаски устроил истерику во время купания и рассмешил Сеть

11.12.2020 14:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Король драмы: хаски устроил истерику во время купания и рассмешил Сеть

В Сети набирает популярность видео, на котором пес отчаянно воет, пока его моют в ванной. Ролик опубликовал портал «Ридус». 

Некоторые домашние питомцы как огня боятся процедуры купания и всячески ей сопротивляются. А если все-таки попадут в ванную, то начинают так трагически выть, что достойны получить Оскар за свою актерскую игру. Герой очередного видеоролика доказал это. Хаски так драматизировал ситуацию, что не оставил зрителей равнодушными.  

«У нас дома такая же истеричка», «Я своего всегда так же мою», «Эти всегда орут, как пьяные мужики», – написали пользователи в комментариях к видео. 

ФОТО: sobakapedia.ru

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В Сети набирает популярность видео, на котором пес отчаянно воет, пока его моют в ванной. Ролик опубликовал портал «Ридус».  Некоторые домашние питомцы как огня...
 
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