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«Юность» обыграла «Могилёв» в чемпионате Беларуси по хоккею

11.12.2020 14:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Юность» обыграла «Могилёв» в чемпионате Беларуси по хоккею

А в чемпионате Беларуси по хоккею «Юность» набрала отличный ход и продолжает лидировать в турнире.

Подопечные Александра Макрицкого обыграли «Могилёв» – 5:1. У победителей забрасывали Ногачёв, Оксентюк, Тютяев, Стефанович и Ковыршин. «Гомель» далеко минчан в таблице не отпускает. Дома команда Сергея Стася обыграла неуступчивый «Неман» – 4:2. У хозяев дубль на счету Германа Нестерова.

В других матчах «Шахтёр» победил «Локомотив» – 4:2, а жлобинский «Металлург» обыграл по буллитам «Динамо-Молодечно» – 4:3.

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Теги: Гомель
 
 
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А в чемпионате Беларуси по хоккею «Юность» набрала отличный ход и продолжает лидировать в турнире. Подопечные Александра Макрицкого обыграли «Могилёв» – 5:1. У...
 
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