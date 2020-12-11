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«Юность» обыграла «Могилёв» в чемпионате Беларуси по хоккею
Источник материала: ОНТ
А в чемпионате Беларуси по хоккею «Юность» набрала отличный ход и продолжает лидировать в турнире.
Подопечные Александра Макрицкого обыграли «Могилёв» – 5:1. У победителей забрасывали Ногачёв, Оксентюк, Тютяев, Стефанович и Ковыршин. «Гомель» далеко минчан в таблице не отпускает. Дома команда Сергея Стася обыграла неуступчивый «Неман» – 4:2. У хозяев дубль на счету Германа Нестерова.
В других матчах «Шахтёр» победил «Локомотив» – 4:2, а жлобинский «Металлург» обыграл по буллитам «Динамо-Молодечно» – 4:3.
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А в чемпионате Беларуси по хоккею «Юность» набрала отличный ход и продолжает лидировать в турнире. Подопечные Александра Макрицкого обыграли «Могилёв» – 5:1. У...
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