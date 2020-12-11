Архиепископ Кондрусевич намерен уйти в отставку

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич в ближайшее время намерен переслать апостольскому нунцию в Беларуси прошение об отставке на имя папы римского Франциска.





О своем намерении иерарх, которого белорусские власти с конца лета не впускают в страну, сказал в интервью католическому информагентству KAI .

На вопрос, поднимают ли представители Святого престола перед властями Беларуси вопрос о его возвращении на родину, архиепископ Кондрусевич заявил: «Я знаю, что нунций [Анте Йозич] продолжает говорить обо мне с властями, а также что за ситуацией постоянно следит Государственный секретариат Святого престола».

«Другое дело, что 3 января 2021 года мне исполнится 75 лет. Я официально ухожу в отставку и должен уйти на пенсию. Я уже написал прошение об отставке и вскоре перешлю его нунцию», — сообщил он.

На замечание о том, что понтифик может продлить срок его служения, Кондрусевич сказал: «Не знаю. Все зависит от святого отца».

Католический иерарх выразил надежду, что «все закончится хорошо» и ему удастся вернуться в Беларусь.

«Я никогда не был вовлечен в политику, а только проповедовал Евангелие и реализовывал социальное учение костела», — подчеркнул он.

Согласно Кодексу канонического права Римско-католического костела, диоцезиальному епископу, которому исполнилось 75 лет, «предлагается подать прошение об отставке от должности верховному понтифику, который, рассмотрев все обстоятельства, примет свое решение».

Епископ, чье прошение об отставке было принято, «сохраняет за собою титул заслуженного епископа своей диоцезии, а также при желании может сохранить местожительство в этой диоцезии, если только в определенных случаях, ввиду особых обстоятельств, Апостольский престол не распорядится иначе».

Местная конференция епископов должна позаботиться о том, чтобы вышедшему в отставку епископу было обеспечено «подобающее и достойное содержание, с учетом того, что первостепенные обязательства возлагаются на ту диоцезию, которой он служил».

Более трех месяцев архиепископ Тадеуш Кондрусевич не может вернуться на родину. Вскоре после президентских выборов в Беларуси глава католического епископата призвал силовиков и протестующих прекратить насилие, а Лукашенко и чиновников — начать «конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невиновных граждан».

В конце августа Лукашенко посоветовал представителям разных конфессий не вмешиваться в вопросы политики и заниматься своим делом, пригрозив, что «государство с равнодушием на это смотреть не будет».

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным, ведется проверка, связанная с возможным наличием у него действующего иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций».

Решать проблему с возвращением иерарха в Беларусь 11—14 сентября приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами Пол Ричард Галлахер, однако переговоры с чиновниками, в том числе министром иностранных дел Владимиром Макеем, очевидных результатов не дали.

Сейчас митрополит Минско-Могилевский временно живет в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая находится примерно в 15 км от белорусской границы. Руководство костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич осуществляет дистанционно.