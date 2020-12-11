Белоруска выиграла спринт на этапе Кубка мира в Австрии: «Счастлива»

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова победила в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.





Алимбекова на 8,5 секунды опередила ставшую второй норвежку Тириль Экхофф. Третьей в гонке финишировала немка Франциска Пройс (+9,9).

Это первая личная победа и первый подиум белоруски на этапах Кубка мира. До этого ее лучшим результатом было 4-е место в гонке преследования в Контиолахти в этом сезоне.

– Эмоции еще где-то, наверное, доходят до меня, но я очень счастлива. Довольна, что провела хорошую гонку – это для меня важнее супертоповых результатов. Спасибо всем, кто причастен к моему успеху, – сказала Алимбекова в прямом эфире в официальном интервью IBU.

После спринта в Хохфильцене белоруска поднялась на второе место в общем зачете (211), уступая 5 очков лидирующей шведке Ханне Оберг (216).