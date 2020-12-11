ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска выиграла спринт на этапе Кубка мира в Австрии: «Счастлива»

11.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова победила в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Белоруска выиграла спринт на этапе Кубка мира в Австрии: «Счастлива»

Алимбекова на 8,5 секунды опередила ставшую второй норвежку Тириль Экхофф. Третьей в гонке финишировала немка Франциска Пройс (+9,9).

Это первая личная победа и первый подиум белоруски на этапах Кубка мира. До этого ее лучшим результатом было 4-е место в гонке преследования в Контиолахти в этом сезоне.

– Эмоции еще где-то, наверное, доходят до меня, но я очень счастлива. Довольна, что провела хорошую гонку – это для меня важнее супертоповых результатов. Спасибо всем, кто причастен к моему успеху, – сказала Алимбекова в прямом эфире в официальном интервью IBU.

После спринта в Хохфильцене белоруска поднялась на второе место в общем зачете (211), уступая 5 очков лидирующей шведке Ханне Оберг (216).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова победила в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Гродна Азот» пакінулі штрэйкбрэхеры, якія замянялі ўдзельнікаў нацыянальнага страйку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика