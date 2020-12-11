|
Белоруска выиграла спринт на этапе Кубка мира в Австрии: «Счастлива»
11.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова победила в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Алимбекова на 8,5 секунды опередила ставшую второй норвежку Тириль Экхофф. Третьей в гонке финишировала немка Франциска Пройс (+9,9).
Это первая личная победа и первый подиум белоруски на этапах Кубка мира. До этого ее лучшим результатом было 4-е место в гонке преследования в Контиолахти в этом сезоне.
– Эмоции еще где-то, наверное, доходят до меня, но я очень счастлива. Довольна, что провела хорошую гонку – это для меня важнее супертоповых результатов. Спасибо всем, кто причастен к моему успеху, – сказала Алимбекова в прямом эфире в официальном интервью IBU.
После спринта в Хохфильцене белоруска поднялась на второе место в общем зачете (211), уступая 5 очков лидирующей шведке Ханне Оберг (216).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова победила в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)