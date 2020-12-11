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В Беларусь пришла страшная гололедица: дороги как зеркало, а по тротуарам катаются на коньках
Источник материала: Tut.by
О том, что в страну идет гололед, а на дороги — гололедица, синоптики
С самого утра в редакцию пишут возмущенные читатели, которые жалуются на полную неготовность дорог.
— В Гомеле не просто гололедица, апокалипсис! Пешеходные дорожки не были подготовлены службами, люди падали, очень много травм, — рассказывают гомельчане и добавляют: — Таксисты из-за непогоды выставили цены в три раза выше обычного.
Из Витебска пишут, что дороги похожи на отшлифованное зеркало. Идти можно только по не скошенной коммунальниками траве. Еще один способ передвигаться по витебским улицам сняли на видео. Оказывается, вполне можно ездить на коньках. Тот случай, когда выражение «дорога как каток» не красивая метафора, а реальность.
— В Могилеве страшный гололед, такси вызвать невозможно. Мы добирались до работы в районе 8 часов утра, а работники служб бегали, растерянные, туда-сюда, видя, как все падают, дети плачут, кто-то, наоборот, смеется. Машины заносит, они не могут выехать из дворов. Если центральные дороги города успели засыпать, то во дворах и на небольших улочках был ужас, — описывает свое утро житель Могилева.
Читатели из Бобруйска сообщают об очень скользких дорогах в городе. Как сообщает бобруйский ресурс
Известно и о нескольких смертельных авариях, когда водители не справлялись с управлением и уходили в занос. Так, в Логойском районе погиб 38-летний водитель,
А тем временем ГАИ и синоптики
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Сегодня утром дороги во многих городах Беларуси оказались покрыты льдом. Сообщают о большом количестве аварий, а кое-где на тротуарах люди уже катаются на коньках.
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