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Еврокомиссия выделила Беларуси 24 млн евро на борьбу с коронавирусом
11.12.2020 15:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Еврокомиссия (ЕК) подчеркнули, что все деньги «пойдут напрямую народу страны».
Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении ЕК, пишет
«Европейская комиссия выделила Беларуси сумму в 24 млн евро, которая пойдет напрямую народу, в частности, гражданскому обществу, молодежным организациям и малым и средним предприятиям и на усиление медицинских возможностей», — говорится в заявлении.
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В Еврокомиссия (ЕК) подчеркнули, что все деньги «пойдут напрямую народу страны».
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