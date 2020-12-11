Еврокомиссия выделила Беларуси 24 млн евро на борьбу с коронавирусом

Источник материала: Ежедневник

В Еврокомиссия (ЕК) подчеркнули, что все деньги «пойдут напрямую народу страны».

Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении ЕК, пишет ТАСС .

«Европейская комиссия выделила Беларуси сумму в 24 млн евро, которая пойдет напрямую народу, в частности, гражданскому обществу, молодежным организациям и малым и средним предприятиям и на усиление медицинских возможностей», — говорится в заявлении.

