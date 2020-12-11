На конференции IT Entrance расскажут, как попасть в IT без опыта

Источник материала: Onliner

Девятнадцатого декабря в онлайн-формате пройдет 9-я ежегодная международная конференция IT Entrance . Мероприятие для тех, кто хочет попасть в IT, для начинающих IT-специалистов уровня junior с опытом и без. Предусмотрены платные и бесплатные билеты.

На конференции будут выступления спикеров, онлайн-голосования, чаты и видеоконференции, розыгрыши призов и подарков. В рамках IT Entrance будут обсуждать вопросы выбора курсов, карьерные возможности и перспективные специальности в IT, возможности удаленной работы, особенности составления резюме и прохождения собеседования.

Бесплатный доступ к IT Entrance предусматривает доступ к онлайн-трансляции (четыре сцены выступления), виртуальной экспозоне, чатам и видеочатам конференции, к контактам представителей компаний во время трансляции, голосованию и списку курсов со скидкой. Билет за 9 рублей ко всему этому добавляет доступ к воркшопам, презентациям спикеров после конференции, списку открытых вакансий партнеров конференции и более существенной скидке на курсах.