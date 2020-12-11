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Установлена мать младенца, труп которого нашли в мусорном контейнере в Витебске
Источник материала: ОНТ
Сыщики милиции Витебской области установили личность женщины, которая может быть причастна к смерти найденного в мусорном контейнере младенца. Об этом
Ранее
30-летняя подозреваемая снимала квартиру возле места происшествия. Недавно женщина уехала из Витебска в Могилев. По предварительным сведениям, женщина могла избавиться от тела младенца сразу после родов.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Действиям задержанной дадут правовую оценку.
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Сыщики милиции Витебской области установили личность женщины, которая может быть причастна к смерти найденного в мусорном контейнере младенца. Об этом...
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