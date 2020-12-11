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Установлена мать младенца, труп которого нашли в мусорном контейнере в Витебске

11.12.2020 15:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Установлена мать младенца, труп которого нашли в мусорном контейнере в Витебске

Сыщики милиции Витебской области установили личность женщины, которая может быть причастна к смерти найденного в мусорном контейнере младенца. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Ранее сообщалось, что 9 декабря вечером в Витебске в контейнере для мусора был найден труп младенца. Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения, которые расположены на близлежащих домах. При отработке версий произошедшего была установлена личность женщины, которая могла быть причастна к смерти ребенка.

30-летняя подозреваемая снимала квартиру возле места происшествия. Недавно женщина уехала из Витебска в Могилев. По предварительным сведениям, женщина могла избавиться от тела младенца сразу после родов.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Действиям задержанной дадут правовую оценку.


Фото: Следственный комитет Беларуси

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Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Сыщики милиции Витебской области установили личность женщины, которая может быть причастна к смерти найденного в мусорном контейнере младенца. Об этом...
 
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