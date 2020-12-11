Граффити Бэнкси за первые часы собрало 2 млн лайков в Instagram

Источник материала: ОНТ

На стене дома в Бристоле появилось новое граффити британского стрит-арт художника Бэнкси. Снимки работы, которая называется «Апчхи!», он опубликовал на своей странице в Instagram. За несколько первых часов фото собрали свыше двух млн лайков, пишет РИА Новости.

На стене изображена пожилая женщина в платке, которая чихнула с такой силой, что выронила свою трость и сумку, а изо рта у нее вылетела вставная челюсть. Дом с новым граффити Бэнкси расположен в начале улицы с крутым подъемом. Это создает необычный эффект – со стороны кажется, будто здания покосились из-за чиха пожилой женщины.









Остроумные работы Бэнкси направленны против войны и политики и являются предметом охоты фотографов, журналистов, коллекционеров и критиков.

ФОТО: @banksy/Instagram

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