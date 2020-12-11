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Чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях в Нанкине перенесен на 2023 год
Источник материала: ОНТ
Чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях в китайском Нанкине перенесен на март 2023 года.
Планировалось, что турнир пройдет в марте 2021 года. Однако в международной федерации посчитали зимний календарь слишком насыщенным и приняли решение провести чемпионат мира в 2022 году в Белграде, а в 2023 году – в Китае.
Планетарный форум по легкой атлетике в Нанкине переносится уже во второй раз. Изначально соревнования должны были пройти в марте этого года.
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Чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях в китайском Нанкине перенесен на март 2023 года. Планировалось, что турнир пройдет в марте 2021 года. Однако в...
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