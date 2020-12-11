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Динара Алимбекова выиграла женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Источник материала: ОНТ
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова одержала победу в женском спринте на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира,
Соревнования стартовали 11 декабря в Хохфильцене (Австрия). В составе белорусской эстафетной команды это первая личная победа в карьере Динары Алимбековой, которая является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018.
Во всех личных гонках этого сезона биатлонистка финишировала в топ-8.
ФОТО: biathlon.by
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова одержала победу в женском спринте на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира, пишет pressball.by. Соревнования стартовали 11...
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