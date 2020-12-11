Динара Алимбекова выиграла женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Источник материала: ОНТ

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова одержала победу в женском спринте на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира, пишет pressball.by.

Соревнования стартовали 11 декабря в Хохфильцене (Австрия). В составе белорусской эстафетной команды это первая личная победа в карьере Динары Алимбековой, которая является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018.

Во всех личных гонках этого сезона биатлонистка финишировала в топ-8.

ФОТО: biathlon.by

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram