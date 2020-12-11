ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лесные партизаны провели дерзкую акцию под Минском

11.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Лесные партизаны провели дерзкую акцию под Минском

  • 11.12.2020, 15:28
Лесные партизаны провели дерзкую акцию под Минском

Неизвестные патриоты озадачили лукашистов.

Лесные партизаны передали привет Каскаду, Новой Боровой, Лебяжьему, Колодищам и всем тем, кто любит очень большие национальные флаги.

Фото дерзкой акции опубликлковал телеграм-канал kyky_org.

«А тем, кто не любит, загадка: место на фото рядом с оживленной трассой, ж/д переездом и любимым местом для пробежки некоторых местных бегунов. Ищите!», — пишет телеграм-канал.


Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестные патриоты озадачили лукашистов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Выявілі жанчыну, якая выкінула ў сметніцу ў Віцебску труп немаўляці
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика