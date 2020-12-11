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Лесные партизаны провели дерзкую акцию под Минском
Источник материала: Хартия'97
Лесные партизаны провели дерзкую акцию под Минском
Неизвестные патриоты озадачили лукашистов.
Лесные партизаны передали привет Каскаду, Новой Боровой, Лебяжьему, Колодищам и всем тем, кто любит очень большие национальные флаги.
Фото дерзкой акции опубликлковал телеграм-канал
«А тем, кто не любит, загадка: место на фото рядом с оживленной трассой, ж/д переездом и любимым местом для пробежки некоторых местных бегунов. Ищите!», — пишет телеграм-канал.
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Неизвестные патриоты озадачили лукашистов.
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