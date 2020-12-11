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«Судья, ответишь за все!»: витебская Черняховка провела акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
«Судья, ответишь за все!»: витебская Черняховка провела акцию протеста
Люди вышли с лозунгами, которые сегодня поддерживают 97% белорусов.
Витебская Черняховка не собирается мириться с произволом и помнит всех политзаключенных.
Жители микрорайона провели очередную акцию протеста, сообщает телеграм-канал
«Судья, ответишь за все! Суд под суд! Свободу политзаключенным! Все не зря! Дожмем деда!» — лозунги, которые поддерживают сегодня не только витебчане, но и абсолютное большинство белорусов.
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Люди вышли с лозунгами, которые сегодня поддерживают 97% белорусов.
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