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«Судья, ответишь за все!»: витебская Черняховка провела акцию протеста

11.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Судья, ответишь за все!»: витебская Черняховка провела акцию протеста

  • 11.12.2020, 15:19
  • 1,111
«Судья, ответишь за все!»: витебская Черняховка провела акцию протеста

Люди вышли с лозунгами, которые сегодня поддерживают 97% белорусов.

Витебская Черняховка не собирается мириться с произволом и помнит всех политзаключенных.

Жители микрорайона провели очередную акцию протеста, сообщает телеграм-канал NEXTA.

«Судья, ответишь за все! Суд под суд! Свободу политзаключенным! Все не зря! Дожмем деда!» — лозунги, которые поддерживают сегодня не только витебчане, но и абсолютное большинство белорусов.





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Люди вышли с лозунгами, которые сегодня поддерживают 97% белорусов.
 
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