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Еврокомиссия «возьмет на карандаш» БелАЭС

11.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Еврокомиссия «возьмет на карандаш» БелАЭС

  • 11.12.2020, 15:11
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Еврокомиссия «возьмет на карандаш» БелАЭС
Фото: ТАСС

Страны Балтии уже договорились, что не будут импортировать белорусское электричество.

Лидеры стран Евросоюза дали Еврокомиссии задание изучить возможность не допустить импорт электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. Это следует из коммюнике Европейского совета, принятого на саммите ЕС в Брюсселе в пятницу, 11 декабря, сообщает dw.com.

«Европейский совет подчеркивает важность обеспечения ядерной безопасности Белорусской атомного электростанции в Островце и просит Еврокомиссию изучить возможные меры по предотвращению коммерческого импорта электричества с ядерных объектов в третьих странах, которые не соответствуют признанному в ЕС уровню безопасности», - говорится в коммюнике саммита.

Напомним, что после того, как в ноябре БелАЭС подключили к электрической сети Беларуси, Литва прекратила коммерческий импорт электроэнергии из этой страны. Вильнюс также договорился с Латвией и Эстонией о том, что они также не будут импортировать белорусское электричество.

В Литве БелАЭС считают небезопасной, в первую очередь из-за ее местоположения возле границы между двумя странами и в 50 километрах от Вильнюса. Власти Беларуси утверждают, что АЭС в Островце соответствует стандартам безопасности. Впрочем, пока нет подтверждения, выполнил ли Минск все рекомендации Европейской группы по регулированию ядерной безопасности (ENSREG).

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Теги: Минск
 
 
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Страны Балтии уже договорились, что не будут импортировать белорусское электричество.
 
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