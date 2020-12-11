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В Кремле испугались трезвых бунтов?

11.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Кремле испугались трезвых бунтов?

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  • 11.12.2020, 14:40
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В Кремле испугались трезвых бунтов?

Удивительное переобувание в воздухе.

4 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что россияне привившимся от COVID-19 при помощи вакцины Sputnik V должны соблюдать маточный режим, ограничить контакты, а также отказаться от алкоголя за 14 дней до вакцинации и еще в течение 42 дней после. Итого – 56 дней.

«Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать следующие меры безопасности — воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный и режим гигиены, минимизировать контакты, соблюдать социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему», – сказала Голикова.

Спустя 5 дней вице-премьер уточнила, что речь идет не о полном запрете, а о рекомендациях. Голикова советует не пить «хотя бы за три дня до вакцинации и три дня после нее».

«Я рекомендовала бы гражданам, которые принимают участие в вакцинации, ну в течение хотя бы трех дней до вакцинации и в течение трех дней после воздержаться от алкоголя», – заявила Голикова.

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Удивительное переобувание в воздухе.
 
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