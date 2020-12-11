Источник материала: Хартия'97

«Белорусы, пожалуйста, давайте поднажмем!» 4 11.12.2020, 14:36

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Фото: ТАСС

Хватит недели национальной забастовки, чтобы прогнать фашистов.

Среди читателей телеграм-канала «Баста!» завязалась дискуссия на тему протестов в нашей стране:

«Здравствуй, подписчица, ты написала выше, что у тебя слезы на глазах!

И у меня тоже, иногда действительно хочется плакать. Держись, все будет Хорошо! Я верю, и ты верь!

И от себя добавлю - белорусы, я знаю, мы все устали, но пожалуйста, давайте поднажмем.

Каждое новое видео показывает нам то, как они все трусливы. Ведь вы посмотрите, они не знают, что делать с толпой, свободной и миролюбивой. Они нападают на уходящих и добивают лежачих. От страха и глупости.

Но меня пугает вот что: люди были жестоко убиты, тысячи искалечены. А мы боимся бастовать? Ребята, вы серьезно? А представьте на секунду то, как вышел Роман Бондаренко, Александр Тарайковский, Геннадий Шутов, Александр Вихор, Константин Шишмаков, Никита Кривцов, Александр Будницкий, и те, о которых мы не знаем, они были зверски убиты. Эти люди погибли в мучениях. А их родные никогда не будут жить, как прежде.

А мы боимся остаться дома ради нашего будущего?

Да просто давайте ВСЕ устроим себе новогодние каникулы, просто останемся дома, а хунта сама уйдет. Предновогодняя забастовка! Поверьте, хватит максимум недели наших каникул, чтобы прогнать этих фашистов. Сколько же мы будем их кормить?

Не нужно думать, что тебя это не касается, это касается всех!»

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