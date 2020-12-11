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Штрейкбрехеры покинули «Гродно Азот»

11.12.2020 15:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Представители других предприятий концерна «Белнефтехим» находились в Гродно с начала ноября, они заменяли местных работников, которые ушли в стачку. Государственные СМИ сообщали, что сначала для обеспечения непрерывного химического процесса на «Гродно Азот» были направлены 40 работников новополоцкого «Нафтана», Гомельского химического завода и предприятия «Могилевхимволокно».

Штрейкбрехеры покинули «Гродно Азот»

Как сообщил БелаПАН лидер стачкома «Гродно Азота» Юрий Рововой, 5 декабря штрейкбрехеров на предприятии уже не было. «Они там и вовсе были не нужны, — заметил он. — Штрейкбрехеров взяли, чтобы устрашить людей, что им найдут замену, и чтобы отрапортовать наверх о принятых мерах. А тут ситуация «успокоилась», и они вернулись домой».

По словам Ровового, штрейкбрехеров не допускали к серьезным работам — они присутствовали на заводе скорее для вида.

К стачке открыто присоединилось 34 работника «Гродно Азота», некоторые ушли с предприятия по собственному желанию или их уволили за прогулы (без открытого ухода в стачку). Среди тех, кого лишилось предприятие, — начальник смены с большим опытом работы, заместитель начальника цеха по эксплуатации технологического оборудования, четыре оператора дистанционного пульта управления, один аппаратчик водоподготовки, аппаратчик склада жидкого аммиака (цех «Аммиак-3»), аппаратчик изготовления карбамида, начальник смены (цех «Карбамид-4»), электрогазосварщик с большим опытом работы и другие опытные работники.

По словам лидера стачкома «Гродно Азота», по-прежнему остается большая нехватка технологического персонала, особенно в цехах «Карбамид-2», «Карбамид-4» и «Аммиак-3». Руководство завода продолжает искать бывших работников предприятия, которые согласились бы выйти на работу.

 
Теги: Гродно
 
 
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Представители других предприятий концерна «Белнефтехим» находились в Гродно с начала ноября, они заменяли местных работников, которые ушли в стачку.
 
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