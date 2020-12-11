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Марголин: Красно-зеленый флаг будет ассоциироваться с оккупационной сущностью власти

11.12.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И-за глупых решений власти популярность БЧБ-флага в обществе будет только расти, заявил «Белорусскому партизану» член политсовета ОГП Лев Марголин, комментиря заявление милиции о "пикетах" на балконах.

Марголин: Красно-зеленый флаг будет ассоциироваться с оккупационной сущностью власти
– Власти продолжают борьбу с национальной символикой. В минской милиции заявили, что вывешивание БЧБ-флагов в окнах и на балконах будет расценивается как пикет. Как считаете, к каким последствиям это приведет?

– Это приведет только к тому, что еще очевиднее станет маразм власти. Назвать вывешивание флага на собственном балконе пикетированием, массовым мероприятием… 

Причем этому маразму нет предела. 

Уличные указатели, которые также были бело-красно-белыми, на многих улицах уже заменены на зеленые и синие. В кондитерских изделиях запрещают использовать бело-красно-белые цвета. Дедов Морозов переодевают из красного в синее.

Не думаю, что все это идет все по указаниям сверху. Скорее это следствие принципа «как бы чего не вышло», «лучше перебдеть, чем недобдеть». 

Эти дурацкие идеи – украшать красно-зелеными флагами автозаки, наказывать целые торговые сети за отсутствие вывешенных государственных символов флагов – будут приводить к тому, что нынешний государственный флаг будет ассоциироваться с произволом, насилием, глупостью вертикали. Если не сказать, с оккупационной сущностью власти.

Кстати, согласно законодательству, государственные флаги должны вывешиваться над зданиями по торжественным случаям, а в обычные дни – только над учреждениями власти. 

Мгновенно на популярности бело-красно-белого флага такие действия может и не скажутся: все-таки многие люди так быстро не меняют свои привычки и традиции, а пожилые люди с красно-зеленым флагом всю жизнь прожили. Но, думаю, постепенно популярность БЧБ-флага будет нарастать. 


– Есть ли, на ваш взгляд, у красно-зеленого шансы остаться государственным флагом после смены власти? 

– Это зависит от того, как быстро сменится власть. Если бы она сменилась 9 августа, то, думаю, что на 80% красно-зеленый флаг остался бы – по крайней мере, на какое-то время.

Сейчас оценил бы эти шансы как 50% на 50%. 

А если нынешняя власть с ее маразмом продержится еще некоторое время, то, думаю, шансы красно-зеленого флага на то, чтобы остаться государственным символом, будут снижаться и снижаться, пока не упрутся в маргинальные 15-20%.

Как можно даже подумать, что если кого-то заставят и накажут, то у него появятся теплые и позитивные чувства к навязываемому флагу? Абсолютно наоборот. 
 
 
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И-за глупых решений власти популярность БЧБ-флага в обществе будет только расти, заявил «Белорусскому партизану» член политсовета ОГП Лев Марголин, комментиря...
 
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