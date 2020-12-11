ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска Алимбекова сенсационно выиграла спринт на этапе в Хохфильцене

11.12.2020 15:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала сенсационной победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Серебряным призёром стала норвежка Тириль Экхофф. Бронзу завоевала представительница Германии Франциска Пройс.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Женщины. Спринт 7,5 км.

1. Динара Алимбекова (Беларусь) — 20.12,3 (0 промахов)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +9,5 (1)
3. Франциска Пройс (Германия) — +9,9 (1)…
18. Ульяна Кайшева (Россия) — +50,4 (1)…
23. Ирина Казакевич (Россия) — +1.04,8 (1)…
31. Лариса Куклина (Россия) — +1.18,4 (1)…
51. Евгения Павлова (Россия) — +1.50,9 (3)…
73. Светлана Миронова (Россия) — +2.24,8 (4)…
92. Тамара Воронина (Россия) — +3.21,1 (4).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала сенсационной победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
 
Новости дня
Новости разные
 
На конференции IT Entrance расскажут, как попасть в IT без опыта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика