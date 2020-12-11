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"Ракета в воздухе": как новый российский корвет стрелял по мишени - видео
11.12.2020 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На этот раз экипаж корвета должен был поразить летящую мишень, имитирующую крылатую ракету. Для этого был использован зенитный ракетный комплекс "Редут", передает Минобороны России.
"Стрельба велась в условиях активного применения средств радиоэлектронного противодействия", - говорится в сообщении военного ведомства.
© Sputnik / Виталий Белоусов
Во время испытаний использовались и другие средства стрельбы – артустановки АК-190 и АК-360. В ролике, опубликованном Минобороны, видно, как экипаж наводит ракеты на цель и стреляет по ней.
Отмечается, что запущенные зенитные ракеты вместе с корабельной артиллерией успешно поразили мишень.
Корвет "Гремящий" является головным кораблем проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. Новая версия имеет водоизмещение более двух тысяч тонн, корабль развивает скорость хода до 27 узлов.
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Новейший российский корвет "Гремящий" проходит госиспытания. Смотрите на видео, как военный корабль стреляет по мишеням.
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