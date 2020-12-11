Динара Алимбекова прокомментировала свою победу в спринте

Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала телеканалу «Матч ТВ» долгожданную победу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене, передает tribuna.



Фото: «Биатлон Онлайн»

— Очень довольна тем, как провела стрельбу, это прежде всего. На дистанции мне было очень тяжело, как большинству. Горы.

Посмотрели погоду, что сегодня выйдет солнце. Я много сборов проводила здесь и понимала, что нет смысла заявляться в последнюю группу и ждать, что подморозит. Мой прокат позволяет бороться на твердой трассе, с хорошим скольжением. Тренеры поинтересовались вчера на пристрелке, какая группа предпочтительнее. Сказала — первая.

Не было мысли, что мне пора на пьедестал. Но понимала, что могу бороться, главное — попадать. Соперницы не прощают промахов. Сегодня, когда закрывала последний выстрел, поняла, что буду стараться все отдавать. Не думала, что буду лидером. Но очень приятно, что я уже могу претендовать.

Что нужно делать российским биатлонисткам? Не бояться и пустить себя в голове чуть подальше. И думать о более высоких результатах.

Медаль еще не пробовала на вкус, маску снимать нельзя. Я очень счастлива, меня трясет прям всю, не могу стоять ровно на месте. Надеюсь, это не последняя медаль.

Как удалось изменить сознание? Да, я изменила многое в подготовке, но главное — изменила мысли в голове. Нельзя останавливаться на неудачах. Надо верить в то, что все возможно, ты можешь взять себя в руки и все изменить.

Я готова к пасьюту, пусть соперницы немного поволнуются, что я вот такая, — сказала Алимбекова.