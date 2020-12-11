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Alfa Romeo показала кроссовер Stelvio в новом исполнении Veloce Ti

11.12.2020 15:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейская гамма модификаций кроссовера Alfa Romeo Stelvio пополнилась новым «разогретым» вариантом Veloce Ti — адресуется он тем, кто не готов переплачивать за очень «горячую» топ-версию Quadrifoglio (к слову, не так давно обновленную).



Снаружи Veloce Ti можно отличить разве что по мелким признакам — у такого кроссовера, например, новый задний бампер и диффузор, тонированные стекла, окрашенные в черный цвет корпуса наружных зеркал, а также 21-дюймовые колесные диски оригинального дизайна и прежде недоступные для Stelvio. Оформлением внутреннего убранства Stelvio Veloce Ti подражает Quadrifoglio — спортивные сиденья получили отделку кожей и алькантарой, а передняя и дверные панели декорированы карбоновыми вставками.


Покупатели Stelvio Veloce Ti смогут выбирать между двумя двигателями — это 210-сильный дизель объемом 2,2 л и двухлитровая бензиновая турбо-«четверка» с отдачей 280 л.с. Оба работают в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода Q4 с многодисковой муфтой в приводе передних колес.


В Италии цены на Stelvio Veloce Ti начинаются от 71 200 евро, в то время как стоимость версии Quadrifoglio переваливает за отметку 100 тысяч евро.

 
 
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Европейская гамма модификаций кроссовера Alfa Romeo Stelvio пополнилась новым «разогретым» вариантом Veloce Ti - адресуется он тем, кто не готов переплачивать за очень...
 
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