Alfa Romeo показала кроссовер Stelvio в новом исполнении Veloce Ti

Источник материала: Tut.by

Европейская гамма модификаций кроссовера Alfa Romeo Stelvio пополнилась новым «разогретым» вариантом Veloce Ti — адресуется он тем, кто не готов переплачивать за очень «горячую» топ-версию Quadrifoglio (к слову, не так давно обновленную ).









Снаружи Veloce Ti можно отличить разве что по мелким признакам — у такого кроссовера, например, новый задний бампер и диффузор, тонированные стекла, окрашенные в черный цвет корпуса наружных зеркал, а также 21-дюймовые колесные диски оригинального дизайна и прежде недоступные для Stelvio. Оформлением внутреннего убранства Stelvio Veloce Ti подражает Quadrifoglio — спортивные сиденья получили отделку кожей и алькантарой, а передняя и дверные панели декорированы карбоновыми вставками.





Покупатели Stelvio Veloce Ti смогут выбирать между двумя двигателями — это 210-сильный дизель объемом 2,2 л и двухлитровая бензиновая турбо-«четверка» с отдачей 280 л.с. Оба работают в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода Q4 с многодисковой муфтой в приводе передних колес.





В Италии цены на Stelvio Veloce Ti начинаются от 71 200 евро, в то время как стоимость версии Quadrifoglio переваливает за отметку 100 тысяч евро.