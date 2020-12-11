Кондрусевич заявил о намерении уйти в отставку

Источник материала: Ежедневник

Глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич в ближайшее время хочет подать прошение об отставке.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич в ближайшее время намерен переслать апостольскому нунцию в Беларуси прошение об отставке на имя Ппапы Римского Франциска: «3 января 2021 года мне исполнится 75 лет. Я официально ухожу в отставку и должен уйти на пенсию. Я уже написал прошение об отставке и вскоре перешлю его нунцию».

Об этом стало известно из интервью митрополита католическому информагентству KAI.

Также Тадеуш Кондрусевич не оставляет надежды вернуться в родную страну. По его словам, Секретариат Папы Римского следит за ситуацией, а папский нунций, посол Ватикана в Беларуси, общается на эту тему с властями страны.