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Кондрусевич заявил о намерении уйти в отставку
11.12.2020 15:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич в ближайшее время хочет подать прошение об отставке.
Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич в ближайшее время намерен переслать апостольскому нунцию в Беларуси прошение об отставке на имя Ппапы Римского Франциска: «3 января 2021 года мне исполнится 75 лет. Я официально ухожу в отставку и должен уйти на пенсию. Я уже написал прошение об отставке и вскоре перешлю его нунцию».
Об этом стало известно из интервью митрополита католическому информагентству KAI.
Также Тадеуш Кондрусевич не оставляет надежды вернуться в родную страну. По его словам, Секретариат Папы Римского следит за ситуацией, а папский нунций, посол Ватикана в Беларуси, общается на эту тему с властями страны.
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Глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич в ближайшее время хочет подать прошение об отставке.
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