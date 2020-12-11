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В Литве появился жилой особняк необычной формы с собственным лугом на крыше

11.12.2020 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наши северо-западные соседи продолжают, сохраняя привычное содержание, экспериментировать с формой, в которую оно завернуто. В литовской провинции появился коттедж, который совершенно точно не затеряется в окружающей его застройке. Здание, в разрезе повторяющее треугольник, одновременно является и продолжением своего природного окружения.

Специалисты архитектурного бюро AFTER PARTY предложили образ, который совершенно по-разному воспринимается со всех ракурсов. Со стороны жилого поселка он напоминает традиционный дом, фактурные серые стены которого гармонируют с соседними особняками. Боковые фасады — практически глухие треугольники, но больше всего запоминается северная часть коттеджа, обращенная к участку и протекающей рядом реке.

В Литве появился жилой особняк необычной формы с собственным лугом на крыше
В Литве появился жилой особняк необычной формы с собственным лугом на крыше
В Литве появился жилой особняк необычной формы с собственным лугом на крыше
В Литве появился жилой особняк необычной формы с собственным лугом на крыше
В Литве появился жилой особняк необычной формы с собственным лугом на крыше
В Литве появился жилой особняк необычной формы с собственным лугом на крыше

Скошенный склон здания здесь получил полноценное озеленение, выглядящее естественным продолжением спускающегося к воде луга. Его лишь рассекает внутренний дворик неправильной формы, выделенный белой штукатуркой. Он как бы становится дополнительной комнатой дома, через которую тот практически без искусственных барьеров сливается с природой.

В Литве появился жилой особняк необычной формы с собственным лугом на крыше
В Литве появился жилой особняк необычной формы с собственным лугом на крыше
В Литве появился жилой особняк необычной формы с собственным лугом на крыше
В Литве появился жилой особняк необычной формы с собственным лугом на крыше
В Литве появился жилой особняк необычной формы с собственным лугом на крыше
В Литве появился жилой особняк необычной формы с собственным лугом на крыше

 
 
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Наши северо-западные соседи продолжают, сохраняя привычное содержание, экспериментировать с формой, в которую оно завернуто. В литовской провинции появился...
 
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