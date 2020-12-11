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Установлена мать младенца, который был найден мертвым в Витебске (видео, обновлено)
Источник материала: Onliner
Вчера вечером в контейнере для мусора в Витебске найдено тело младенца. Об этом
Обстоятельства смерти выясняются. Изъяты записи камер на окрестных домах. Для установления причины смерти назначена экспертиза, также устанавливается личность матери новорожденного ребенка.
Дополнено
МВД
По данным милиции, 30-летняя могилевчанка снимала квартиру вблизи места происшествия, а недавно съехала и вернулась домой. По предварительной информации, женщина избавилась от ребенка сразу после родов.
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Вчера вечером в контейнере для мусора в Витебске найдено тело младенца. Об этом информирует СК.Читать далее…
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