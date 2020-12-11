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Установлена мать младенца, который был найден мертвым в Витебске (видео, обновлено)

11.12.2020 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером в контейнере для мусора в Витебске найдено тело младенца. Об этом информирует СК.

Обстоятельства смерти выясняются. Изъяты записи камер на окрестных домах. Для установления причины смерти назначена экспертиза, также устанавливается личность матери новорожденного ребенка.

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МВД сообщает, что установлена мать ребенка. Предположительно, она может иметь отношение к смерти младенца.

По данным милиции, 30-летняя могилевчанка снимала квартиру вблизи места происшествия, а недавно съехала и вернулась домой. По предварительной информации, женщина избавилась от ребенка сразу после родов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Вчера вечером в контейнере для мусора в Витебске найдено тело младенца. Об этом информирует СК.Читать далее…
 
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