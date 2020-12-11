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Кому нельзя есть шпроты? Рассказывает диетолог
Источник материала: ОНТ
Частая закуска на новогодних столах – шпроты. Однако людям с болезнями желудка и желчного пузыря от них лучше отказаться,
Медик отметила: в консервах содержится большое количество соли, которая может вызвать в организме воспаление.
Вместе с тем в шпротах есть полезные кальций и Омега-3 жирные кислоты. Поэтому здоровому организму нечастое употребление этого продукта не повредит.
ФОТО: foodbay.com
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Частая закуска на новогодних столах – шпроты. Однако людям с болезнями желудка и желчного пузыря от них лучше отказаться, рассказала «Вечерней Москве» диетолог...
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